جماهير مالمو الغاضبة تحطم تمثال إبراهيموفيتش في السويد

الخميس 28 نوفمبر 2019

حطمت جماهير نادي مالمو الذي سبق وأن لعب له السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش التمثال الخاص به ، بسبب استثمارات المهاجم التاريخي مع الفريق المنافس هامربي.



تحطيم تمثال زلاتان إبراهيموفيتش

تسببت استثمارات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق في تحطيم تمثاله الذي كان موجودا خارج ملعب ناديه السابق مالمو ، حيث أعلن السويدي في وقت سابق، أنه حصل على 25% من الأسهم في نادي هامربي، المنافس في الدوري السويدي.

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وأكد المهاجم السويدي أنه يريد أن يحول هامربي إلى أكبر فريق في المنطقة الإسكندنافية، ليغضب جماهير فريقه السابق مالمو الذي صنع اسمه قبل مسيرة مليئة بالألقاب مع كبار الأندية الأوروبية ويقوموا بتخريب تمثال إبراهيموفيتش الذي كُشف عنه الستار في 8 أكتوبر الماضي، وكتبت إساءات عنصرية عليه ضد الاعب.

اهتمام إيطالي بضم النجم السويدي

وفي سياق متصل يرتبط زلاتان إبراهيموفيتش الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في إيطاليا مطلع عام 2020 بعد انتهاء عقده مع الفريق الأمريكي، على رأسهم قطبي مدينة ميلان بالإضافة إلى نابولي ولكن لم يكشف الاعب حتى الآن عن وجهتة المقبلة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .