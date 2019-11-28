الامارات | هل سمعت عن طلاق زوجين بـ "روح رياضية"؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل سمعت عن طلاق زوجين بـ "روح رياضية"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، مع زوجته بطلة السباحة السابقة إيمييا بوتاس على الانفصال بالطلاق.

وغرد بوتاس اليوم الخميس عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "طريقنا أصبح منقسما بسبب التحديات التي أواجهها في مسيرتي وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي".

وأضاف في كلمات رقيقة تعبر عن روح رياضية: "نرى أن هذا هو الأفضل لنا ولمستقبلنا ، لذا سننفصل كأصدقاء، وسأظل دائما ممتنا للتضحيات التي قامت بها من أجلي".

Advertisements

وشاركت إيمييا بوتاس السباحة السابقة في منافسات الفراشة، في دورات الألعاب الأولمبية في أعوام 2008 و2012 و2016، باسمها الأصلي بيكاراينين.

وبدأ الثنائي في التواعد في 2010 قبل ثلاثة أعوام من الظهور الأول لبوتاس في فورمولا-1.

يذكر أن بوتاس سيخوض الأحد الجولة الـ21 الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 التي تستضيفها العاصمة الاماراتية أبوظبي، ضمن فريق مرسيدس.