شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الزمالك ومازيمبي: الفارس الأبيض لم يفز أبدًا في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق نادي مازيمبي الكونغولي نظيره الزمالك المصري، عصر السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

وتضم مجموعة الزمالك كل من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.

ونستعرض في التقرير التالي 10 حقائق رقمية عن تاريخ مواجهات الزمالك ومازيمبي.

1. الفريقان تقابلا في 6 مباريات سابقة، حقق الزمالك فوزًا وحيدًا مقابل 3 انتصارات لمازيمبي وتعادلين، وسجل بطل مصر 4 أهداف مقابل 6 لنظيره الكونغولي.

2. أهداف الزمالك الأربعة جاءت بتوقيع حسام حسن هدفين وكل من عبدالحليم علي والبنيني رزاق أوتوميسي هدفًا واحدًا.

3. الزمالك لم يحرز أي انتصار خلال مبارياته الثلاثة التي خاضها أمام مازيمبي في الكونغو، فتعادل في 2002 وخسر في مباراتي 2012 و 2014، وسجل هدفًا وحيدًا في تعادله إيجابيًا في 2002 عن طريق عبدالحليم علي.

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4. المباريات الستة التي جمعت الطرفين جميعهم في دوري أبطال أفريقيا، بواقع مباراتين في نصف نهائي نسخة 2002 ومباراتين بمجموعات 2012 وكذلك في مجموعات 2014.

5. في مرتين فقط حافظ الزمالك على نظافة شباكه أمام مازيمبي، الأولى في القاهرة بعد الفوز بهدفين لحسام حسن بإياب نصف نهائي دوري الأبطال 2002، والثانية في تعادل سلبي بالإسكندرية بمجموعات نسخة 2014، بينما حافظ مازيمبي على نظافة شباكه أمام الزمالك في 3 مباريات.

6. أربعة مدربين قادوا الزمالك أمام مازيمبي، الأول هو البرازيلي كابرال في 2002، والثاني هو إسماعيل يوسف في 2012 (مدرب مؤقت)، والثالث هو البرازيلي فيريرا في 2012 أيضًا، والرابع والأخير هو أحمد حسام ميدو، ونجح «كابرال» في قيادة الزمالك للفوز الوحيد.

7. مازيمبي الكونغولي هو أول فريق، بخلاف الأهلي المصري، يحقق انتصارًا على الزمالك بملعبه ووسط جماهيره بالقاهرة على مدار تاريخ مشاركات الزمالك في بطولات أفريقيا، وذلك بعدما نجح بطل الكونغو في الانتصار بهدفين مقابل هدف بالكلية الحربية بمجموعات دوري الأبطال 2012.

8. الزمالك لم يحقق أي انتصار على مازيمبي في مرحلة المجموعات خلال 4 مواجهات سابقة (2 بالقاهرة و 2 بلوبوماتشي)، حيث كان انتصاره الوحيد في دور إقصائي وهو إياب نصف نهائي المسابقة 2002.

9. نوجوي موبومبوكو، لاعب مازيمبي السابق، هو من قص شريط أهداف الفريقين عقب 43 دقيقة من عمر مباراة المباراة الأولى في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2002.

10. ركلتا جزاء احتسبت للزمالك أمام مازيمبي، الأولى في القاهرة بإياب نصف نهائي دوري الأبطال 2002 وسجلها حسام حسن، والثانية بلقاء الإسكندرية بمجموعات 2014 وأخفق أحمد علي في تسجيلها.