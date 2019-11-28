شكرا لقرائتكم خبر عن البصرة تحتضن بطولة «خليجي 25» عام 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم (الخميس) استضافة مدينة البصرة العراقية النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج في كرة القدم «خليجي 25».

وكتب الاتحاد الخليجي في تغريدة على حسابه في تويتر «بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج».

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع رؤساء الاتحاد في الدوحة التي تستضيف النسخة الرابعة والعشرين حتى الثامن من الشهر الحالي «تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 في عام 2021».

وأضاف «سنرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة إلى جميع الاتحادات خلال الأسبوع القادم وهي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات والأمن، ونعتقد أن العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما».

وتابع «معايير الاستضافة ستتضمن أيضا الجدول الزمني لوصول الملفات رسميا، وأيضا الموعد النهائي لاختيار الدولة المنظمة وأيضا الدولة البديلة».

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واستطرد الرميحي قائلا «كانت هناك موافقة من جميع الاتحادات على طلب العراق استضافة خليجي 25، ومن وجهة نظري أن العراق يملك من 70 إلى 80% من معايير الاستضافة».

من جانبه قال رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود «حصلنا على موافقة مبدئية على استضافة خليجي 25 في مدينة البصرة وبمشاركة المنتخبات الثمانية».

وأضاف «أعتبر الاستضافة إنجازا للكرة العراقية والشعب العراقي، وإن شاء الله سنلبي معايير وشروط الاستضافة، ولدينا تعهد حكومي بذلك».

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي في بيان مقتضب بعد الانتهاء من اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية «خليجي 25 في البصرة».

وكان وفد الاتحاد العراقي قد قدم أكثر من مرة طلبا لاستضافة بطولة كأس الخليج منذ عام 2013 عندما تقدم بطلب استضافة النسخة الحادية والعشرين التي ذهبت إلى البحرين بسبب عدم استكمال المنشآت والبنى التحتية المناسبة لمثل هذه الاستضافة.

وأضاف مسعود «موعد خليجي 25 هو شهر ديسمبر عام 2021».