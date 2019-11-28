الزمالك يتفق مع مازيمبى على خوض المران اليوم على الملعب الرئيسى...

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جدة - عمرو شويل اتفق مسؤولو الزمالك مع نظرائهم فى مازيمبى على خوض المران اليوم فى مدينة لوبومباشي على الملعب الرئيسي للفريق الكونغولى، استعدادا للمواجهة التى ستجمع بينهما بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. فيما حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الاتصال بحمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الفريق للاطمئنان على البعثة بعد وصولها إلى الكونغو. ويتواجد الزمالك برفقة مازيمبى فى المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية والتى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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