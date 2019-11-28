شكرا لقرائتكم مشاهد من وصول الزمالك الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر نادى الزمالك، لحظات وصول بعثة الفريق الأبيض إلى الكونغو، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويترأس حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، البعثة، خلال رحلة الكونغو.

وجاء فى مقدمة لاعبى الزمالك خلال الوصول إلى الكونغو، الثنائى مصطفى محمد وعمر السعيد مهاجمى الفريق بجانب محمود علاء مدافع الفريق الأبيض وحازم إمام الظهير الأيمن.

وتوجهت بعثة الزمالك إلى إثيوبيا بالأمس وقضت البعثة 24 ساعة هناك ثم غادرت اليوم إلى الكونغو ووصلت طائرة الفريق إلى المطار فى الكونغو ظهر اليوم الخميس وحرصت صفحة الزمالك الرسمية عبر "فيس بوك" على نشر صور وصول البعثة.

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