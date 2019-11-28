شكرا لقرائتكم النجم الساحلى ضد الأهلى.. جاريدو يستعين بعراب الكرة المصرية لتخطى الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الجهاز الفني لنادي النجم الساحلي بقيادة المدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو إستعان بالمهاجم الايفواري سليماني كوليبالي للكشف عن نقاط الضعف لدى الاهلى، بعدما سبق وأن لعب ضمن صفوف العملاق المصري.

ويحل الاهلى ضيفاً على النجم الساحلي غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وذكر موقع "الصريح أونلاين"، أن الايفواري سليماني كوليبالي تحدث مع الجهاز الفني وزملائه في النجم الساحلي عن أبرز نقاط ضعف الاهلي متمنياً لهم الفوز في مباراة الغد.

وأعلن الاهلي إنتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق بعدما رحل الأخير في مايو 2017 دون علم النادي ليقوم الاهلي بتصعيد الأمر للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وحصل الاهلي على حكم بتغريم كوليبالي مليون و400 ألف دولار لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادي النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفواري قبل عدة اشهر.

ووقع النادي الاهلي مؤخراً عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتحمّل النجم الساحلي الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار يتم تسديدها للأهلي.

ولم يتمكن النجم الساحلي حتى الآن من قيد سليماني كوليبالي في القائمة الافريقية ليتأكد غيابه عن المشاركة في مباراة الغد.