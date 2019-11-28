شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكرم نجوم الأولمبى القدامى مع أبناء شوقى غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على تكريم نجوم المنتخب الأولمبى فى أولمبياد 1964، التى أقيمت فى اليابان على هامش حفل تكريم المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وكشفت اللجنة عن تكريم كل من أحمد مصطفى وفاروق السيد "الزمالك" وطه إسماعيل "الأهلى" ومصطفى رياض ومحمود حسن "الترسانة" ورضا حميدة "المنصورة" وسيد الطباخ "الأولمبى".

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