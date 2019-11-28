شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يجهز ياسر إبراهيم لمباراة النجم بعد اإصابة رامى ربيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم يستكمل رامى ربيعة مران الأمس وغادره بعدما تعرض للإصابة فى كرة مشتركة مع زميله بالفريق مروان محسن أثناء الصراع على الكرة، وكشف مسئولو الأهلي أن رامى ربيعة تعرض لكدمة قوية فى الركبة، كما سقط مروان محسن على قدمه أثناء سقوطه ليتعرض رامى ربيعة أيضاً لكدمة فى وجه القدم.
وينوي فاير الأعتماد على ياسر أبراهيم في خط الدفاع بجوار أيمن اشرف إذا ما تأكد غياب ربيعة عن لقاء الغد وهو ما سيتضح في مران الفريق مساء اليوم.
ويلتقي الاهلي مع النجم الساحلي بإستاد رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المجموعة التى تضم أيضاً الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر رينيه فايلر يجهز ياسر إبراهيم لمباراة النجم بعد اإصابة رامى ربيعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.