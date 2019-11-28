شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يجهز ياسر إبراهيم لمباراة النجم بعد اإصابة رامى ربيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهّز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ياسر إبراهيم مدافع الفريق للمشاركة في مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في بطولة أفريقيا حال عدم تماثل رامى ربيعة للشفاء من الإصابة التى لحقت به في مران الأمس.

ولم يستكمل رامى ربيعة مران الأمس وغادره بعدما تعرض للإصابة فى كرة مشتركة مع زميله بالفريق مروان محسن أثناء الصراع على الكرة، وكشف مسئولو الأهلي أن رامى ربيعة تعرض لكدمة قوية فى الركبة، كما سقط مروان محسن على قدمه أثناء سقوطه ليتعرض رامى ربيعة أيضاً لكدمة فى وجه القدم.

Advertisements

وينوي فاير الأعتماد على ياسر أبراهيم في خط الدفاع بجوار أيمن اشرف إذا ما تأكد غياب ربيعة عن لقاء الغد وهو ما سيتضح في مران الفريق مساء اليوم.

ويلتقي الاهلي مع النجم الساحلي بإستاد رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المجموعة التى تضم أيضاً الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.