شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: من حسن حظى أن ميلادى مع أسطورة الزمالك الراحل حمادة إمام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، عن سعادته بتطابق يوم ميلاده مع ميلاد الراحل حمادة إمام نجم الزمالك الاسبق.

وكتب مصطفى محمد عبر تويتر: "من حسن حظى اليوم يوفق يوم ميلادى يوم ميلاد أسطورتنا العظيم الراحل كابتن حمادة إمام ربنا يرحمك يا كابتن حمادة يجعل مسواك الجنة وامشى على مسيرتك".

ويحتفل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ22 لاسيما أنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 بالقاهرة.

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مصطفى محمد يتمتع ببنيان جسمانى قوى ولياقة بدنية وقدرات تهديفية عالية، فأصبحت الجماهير البيضاء تشبهه بمهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عمرو زكى، وأطلقوا عليه "البلدوزر الجديد لكرة القدم المصرية".

وتمر اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الراحل حمادة إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والشهير بلقب "الثعلب".

ويعد حمادة إمام المولود فى 28 نوفمبر 1942 من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق.