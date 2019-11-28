شكرا لقرائتكم نجاح عملية الفرنسي غوميز في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال يوم الخميس نجاح عملية المهاجم الفرنسي، بافتيمبي غوميز، في إصبع يده التي أجراها في دبي الإماراتية.

وكان غوميز توج مع الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 يوم الأحد الماضي بعد الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي البطولة القارية، كما سجل الهدف الثاني لأزرق العاصمة. وتوج مهاجم ليون الفرنسي السابق بجائزتي أفضل لاعب في البطولة وهدافها بعد تسجيله 11 هدفاً.

ونشر الهلال على "تويتر" تفاصيل نجاح العملية التي أجريت في دبي، كما أضاف خضوع المهاجم لراحة مدتها 7 أيام على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجياً.