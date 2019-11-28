قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة









اسماء السيد - يخوض برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين اول اختبار حقيقي في الدوري الاسباني لكرة القدم الاحد، عندما يحل على اتلتيكو مدريد في ختام المرحلة الخامسة عشرة.

بالتساوي مع غريمه الازلي ريال مدريد، يتصدر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه اهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام اتلتيك بلباو افتتاحا ثم غرناطة وليفانتي.

لكن قدرة الفريق الكاتالوني على اجتراح انتصارات اضافية مقارنة مع اربعة تعادلات لريال، وضعت الفريقين على مسافة واحدة، وبفارق نقطة عن اشبيلية الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

وفيما كان اتلتيكو مدريد وصيفا للموسمين الماضيين، الا ان فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني تأخر الى المركز الرابع كونه بطل التعادلات التي بلغ عددها سبعة حتى الان، وهو أعلى رقم في الدوري بالتساوي مع أوساسونا الحادي عشر.

وأتلتيكو مدريد هو الاقل بخسارة بسقوط واحد بالتساوي مع ريال مدريد.

وتخوض الاندية الاسبانية المرحلة الخامسة عشرة بعد جولة نارية لانديتها في دوري ابطال اوروبا.

فقد فرط ريال مدريد بالفوز على باريس سان جرمان الفرنسي، اذ تقدم بهدفي مهاجمه الفرنسي المتألق راهنا كريم بنزيمة قبل ان يعادل سان جرمان 2-2، ويلحق الملكي بالباريسي الى ثمن النهائي.

ويغيب عن ريال نجمه الجديد البلجيكي ادين هازار لاصابته بكاحل قدمه اليمنى ضد سان جرمان.

وجاءت إصابة هازار قبل ثلاثة اسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محليا، ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة "انها اكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل الا يكون حادا. هذا كل ما استطيع قوله في الوقت الحالي".

بدوره سقط أتلتيكو مدريد على أرض يوفنتوس الايطالي صفر-1، ليتعرض لخسارة ثانية تواليا وينتظر الجولة الاخيرة ليضمن تأهله، اذ يتقدم بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الالماني.

وقال مدربه سيميوني "يجب ان نتطور ونعمل بصبر. امام غرناطة (1-1) قدمنا مباراة كاملة، الشوط الثاني امام اسبانيول (3-1) كان جيدا ايضا. لكن لا نترجم سيطرتنا بالاهداف".

وكانت نتيجة برشلونة الافضل في المسابقة القارية، اذ فاز على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1، ليضمن تأهله وصدارة مجموعته.

وقال المدرب ارنستو فالفيردي الذي يواجه ضغوطات كبيرة لتراجع مستوى فريقه "كنا في اصعب مجموعة ونحن نتصدرها لذا نحن سعداء. كنا مرشحين للتأهل وتعين علينا اثبات ذلك. كانت مباراة جيدة لكن في مواجهات اخرى لم نكن موفقين. الفريق يقاتل دوما...".

وتألق في صفوفه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته الـ700 في صفوفه.

وتبدو ارقام ميسي (32 عاما) مذهلة كالعادة، اذ سجل فيها 613 هدفا و237 تمريرة حاسمة، بينها 427 هدفا في الدوري المحلي و114 هدفا في دوري الابطال و51 هدفا في كاس الملك.

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كما كان فالنسيا عقريبا من تحقيق الفوز على تشلسي الانكليزي، لكنه اكتفى بالتعادل على ارضه 2-2 وتأجيل امكانية تأهله الى الجولة الاخيرة.

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة سلتا فيغو الثامن عشر وضيفه بلد الوليد الرابع عشر.

برنامج المرحلة 15 (بتوقيت غرينيتش):

الجمعة:

(20:00) سلتا فيغو - بلد الوليد

السبت:

(12:00) ألافيس - ريال مدريد

(15:00) ريال سوسييداد - إيبار

(17:30) ريال مايوركا - ريال بيتيس

(20:00) فالنسيا - فياريال

الأحد:

(11:00) إشبيلية - ليغانيس

(13:00) أتلتيك بلباو - غرناطة

(15:00) إسبانيول - اوساسونا

(17:30) خيتافي - ليفانتي

(20:00) أتلتيكو مدريد - برشلونة