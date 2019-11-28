عودة مظفرة لديفيس إلى نيو أورليانز وفوز سابع تواليا لكليبيرز









اسماء السيد - حقق أنطوني ديفيس عودة مظفرة إلى نيو أورليانز بقيادة فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على فريقه السابق بيليكانز 114-110 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل ديفيس الذي انتقل مطلع تموز/يوليو الماضي إلى صفوف لوس أنجليس ليكرز قادما من بيليكانز، 41 نقطة ليساهم في الفوز التاسع على التوالي والسادس عشر في 18 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

واستقبلت جماهير بيليكانز نجمها السابق الذي أمضى في صفوف فريقه سبعة مواسم منذ بداية مسيرته الاحترافية، بصافرات الاستهجان، وعلق ديفيس قائلا "حاولت فقط تجاهل (صافرات الاستهجان)، والحفاظ على هدوئي ولعب كرة السلة"، مشيرا إلى أنه كان مستعدا "لردة الفعل هاته".

وحظي بدعم زملائه في ليكرز بينهم "الملك" ليبرون جيمس الذي قال "نتفهم المسألة. في أي وقت تعود فيه إلى مكان تركت فيه بصمة ... تريد العودة واللعب جيدًا وتريد الفوز".

وسجل ديفيس آخر نقطتين في المباراة من رميتين حرتين قبل 4,2 ثوان، ليقضي على آمال فريقه السابق في حسم النتيجة أو فرض التعادل على الأقل.

وأضاف جيمس 29 نقطة بينها 15 نقطة في الربع الأخير، مع 11 تمريرة حاسمة، وسجل البديل كايل كوزما 16 نقطة بينها ثلاثيتا التعادل 91-91 والتقدم 111-109 قبل 1,07 دقيقة من نهاية المباراة.

وأوضح ديفيس "لقد سجلوا نقاطا متتالية ونقاطا هامة في الربع الأخير، لكننا أظهرنا مرونتنا الليلة واستطعنا الفوز".

في المقابل، برز في صفوف الخاسر براندون إينغرام الذي انتقل الى بيليكانز في الصفقة التبادلية لضم ديفيس، حيث تخلى ليكرز عن لونزو بول وجوش هارت أيضا

وسجل إينغرام 23 نقطة، فيما كان جرو هوليداي أفضل مسجل برصيد 29 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

- فوز سابع تواليا لكليبيرز -

وحذا الجار لوس أنجليس كليبيرز حذو ليكرز بفوزه الثمين على مضيفه ممفيس غريزليز 121-119 في غياب نجمه الوافد الجديد كواهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الى لقبه التاريخي الموسم الماضي، وذلك بسبب الإصابة في ركبته.

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وفرض البديلان لو وليامس ومونتريزل هاريل نفسيهما نجمين في المباراة بتسجيل كل منهما 24 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة للاول و10 متابعات للثاني، واضاف بول جورج 22 نقطة.

وهو الفوز السابع على التوالي لكليبيرز والرابع عشر في 19 مباراة هذا الموسم.

وقال مدرب كليبيرز دوك ريفرز "لعبنا بقتالية ولم نرتبك وواصلنا صحوتنا" في إشارة إلى انتفاضة فريقه مطلع الربع الأخير لتذويب فارق 10 نقاط تقدم بها غريزلير، مضيفا "نحن فريق كرة سلة شجاع".

وبرز الليتواني يوناس فالانسيوناس في صفوف غريزليز بتسجيله 30 نقطة مع 16 متابعة، وأضاف كل من جاي كراودر وجا مورانت 20 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة للأخير.

وواصل بوسطن سلتيكس صحوته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس 121-110.

ويدين سلتيكس بفوزه الى نجمه كيمبا ووكر صاحب 39 نقطة، علما بأنه كان يخوض المباراة الأولى بعد غياب خمسة أيام بسبب اصابة بارتجاج في الدماغ تعرض لها في المباراة ضد دنفر ناغتس.

وقال ووكر "سجلت بعض السلات ولكن زملائي قاموا بعمل رائع لفتح مساحات لي في الملعب. (...) كلما سنحت لي فرصة التسديد قمت باستغلالها لتسجيل النقاط".

وواصل النجم الجديد لبروكلين نتس كايري إيرفينغ غيابه عن الملاعب بسبب إصابة في الكتف وهو الذي كانت عودته مرتقبة للعب ضد فريقه السابق بوسطن سلتيكس حيث رفعت جماهير صاحب الضيافة لافتات كتب عليها "أين كايري؟" و"كايري سيء".

وغاب إيرفينغ الذي انتقل الصيف الماضي إلى نتس مقابل 141 مليون دولار لأربعة مواسم بعد موسمين مع سلتيكس، للمباراة السابعة على التوالي.

وحافظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سجله خاليا من الخسارة على أرضه هذا الموسم بفوزه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 97-91 بفضل 33 نقطة و16 متابعة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد محققا الـ"دابل دابل" العاشرة له هذا الموسم، وحقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ثلاث مرات في الادوار النهائية الخمسة الاخيرة، فوزه الرابع هذا الموسم بتغلبه على ضيفه شيكاغو بولز 104-90.

وأوقف هيوستن روكتس سلسلة ثلاث هزائم متتالية بفوزه على ضيفه ميامي هيت 117-108 في مباراة تألق فيها نجماه جيمس هاردن صاحب 34 نقطة وراسل وستبروك الذي سجل 27 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وفي باقي المباريات، فاز تورونتو رابتورز حامل اللقب على نيويورك نيكس 126-98 بفضل 31 نقطة لنجمه الكاميروني باسكال سياكام، وبورتلاند ترايل بلايزرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 136-119، وميلووكي باكس على أتلانتا هوكس 111-102، وتشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 102-101، وانديانا بايسرز على يوتا جاز 121-102، فيما خسر سان انتونيو سبيرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 101-113، وفينيكس صنز أمام واشنطن ويزاردز 132-140، وكليفلاند كافالييرز أمام أورلاندو ماجيك 104-116.