شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 3 أهداف حصاد آخر مواجهة بين الإنتاج والطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الانتاج الحربى لمواجهة طلائع الجيش اليوم، الخميس، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدورى.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين أقيمت يوم 6 أبريل من العام الجارى، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين، وانتهت بفوز الإنتاج بهدفين مقابل هدف، سجل الأهداف أحمد شديد وكريم لالا للإنتاج، بينما سجل هدف الجيش أحمد سمير.

Advertisements

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.