شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 3 أهداف حصاد آخر مواجهة بين الإنتاج والطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين أقيمت يوم 6 أبريل من العام الجارى، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين، وانتهت بفوز الإنتاج بهدفين مقابل هدف، سجل الأهداف أحمد شديد وكريم لالا للإنتاج، بينما سجل هدف الجيش أحمد سمير.
ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر فلاش باك.. 3 أهداف حصاد آخر مواجهة بين الإنتاج والطلائع فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.