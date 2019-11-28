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الزمالك يخوض مراناً على ملعب مازيمبى ومكالمة من مرتضى منصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسؤولو الزمالك مع نظرائهم فى مازيمبى على خوض المران اليوم فى مدينة لوبومباشى على الملعب الرئيسي للفريق الكونغولى، استعداداً للمواجهة التى ستجمع بينهما بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

فيما حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الاتصال بحمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الفريق للاطمئنان على البعثة بعد وصولها إلى الكونغو.

ويتواجد الزمالك برفقة مازيمبى فى المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

 

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