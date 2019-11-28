شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومى لموهوبى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الخاص برعاية المشروع القومى لموهوبى الاسكواش الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ضمن مشروعاتها القومية لرعاية واكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مختلف اللعبات الرياضية، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى هشام عكاشة، ورئيس الاتحاد المصرى للاسكواش عاصم خليفة، وأمير وجيه المدير الفنى للمشروع القومى لموهوبى الاسكواش، ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، وهانى عبد الرؤوف مدير الرعاية بالبنك، ومروان عاطف من إدارة التسويق بالبنك.

وخلال كلمته أكد وزير الرياضة حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب فى مختلف المجالات وخاصة الرياضية، والحرص أيضا على تكريم الموهوبين والمبدعين وجميع الرياضيين ممن حققوا إنجازات رياضية تشجيعا لهم وتحفيزا لغيرهم مثل لنا الركيزة الأساسية التى انطلقنا منها لوضع الخطة والاستراتيجية العلمية الحالية التى نعمل وفقا لها لتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة أن خطة الوزارة ترتكز على وضع استراتيجية لكل لعبة رياضية على حدة، تتضمن آليات مختلفة وفقا لطبيعة كل لعبة ووفقا للتوزيع الجغرافى ومدى إمكانية نشر اللعبة بين أوساط النشء والشباب فى مختلف محافظات مصر وعلى مستوى كافة الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب.

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وفيما يتعلق بإطلاق المشروع القومى لموهوبى الاسكواش أوضح وزير الرياضة أنه يرتكز على رؤية تتعلق بالحفاظ على الريادة المصرية العالمية للعبة من خلال سلسلة متتالية للتأهيل تتضمن توقيع عقود رعاية مع كبرى المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترعى حاليا وتستثمر الشباب الموهوبين من خلال المشروع القومى للناشئين ومن خلال إطلاق مشروعات اكتشاف الموهوبين فى 11 لعبة مختلفة بخلاف كرة القدم.

وأكد أن مصر حاليا لديها تجربة فريدة ومتميزة ترتقى إلى المستويات العالمية لرعاية واكتشاف الموهوبين موزعة على نطاق كافة محافظات الجمهورية، وفى مقدمتها المحافظات الحدودية والمناطق النائية فلدينا على سبيل المثال 7مشروعات لاكتشاف الموهوبين بمحافظة شمال سيناء وبرامج مثلها فى جنوب الوادى وجميع محافظات الجمهورية.

من جهته أكد عاصم خليفة أن وزير الرياضة حريص على تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للاتحاد المصرى للاسكواش من خلال متابعة أعمال الاتحاد وتأكيده على ضرورة نشر اللعبة والحفاظ على الريادة المصرية العالمية.