شكرا لقرائتكم خبر عن كالوشا بواليا يستقبل بعثة الزمالك فى لوبومباشى بسبب احتفالية مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كالوشا بواليا، نجم زامبيا السابق، على الترحيب ببعثة الزمالك بفندق إقامة الفريق فى الكونغو، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويترأس حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، البعثة، خلال رحلة الكونغو.

وتصادف وجود نجم زامبيا فى نفس فندق إقامة الزمالك، حيث تواجد فى مدينة لوبومباشي الكونغولية لحضور احتفال نادي مازيمبي بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيسه.

والتقى كالوشا مع الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك وهانى زادة عضو مجلس إدارة النادى وحمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض ورئيس البعثة ورحب بالبعثة البيضاء خلال تواجد الفريق فى الكونغو.