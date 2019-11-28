اتحاد الكرة يكرم نجوم أولمبياد طوكيو 1964 بعد العودة فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تكريم نجوم المنتخب الاولمبي فى أولمبياد 1964 التى اقيمت باليابان على هامش حفل تكريم المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بعد التاهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ . وقررت اللجنة تكريم كل من أحمد مصطفى وفاروق السيد "الزمالك" وطه إسماعيل "الأهلى" ومصطفى رياض ومحمود حسن "الترسانة" ورضا حميدة "المنصورة" وسيد الطباخ "الأولمبى".

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