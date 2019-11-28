شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. كأس مصر بدون جمهور.. وفرنسا تطلب مواجهة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم اقامة مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بدون جمهور بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية علي حضور الجماهير .

أكد أسامة جلال لاعب فريق إنبى و المنتخب الأولمبى، أن أصعب المواقف التى مرت عليه خلال مشاركته فى بطولة امم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ، و التى استضافتها مصر خلال مباراة كوت ديفوار فى نهائى البطولة.

أكد أحمد رمضان بيكهام لاعب وادى دجلة والمنتخب الاولمبى أن تصريحاته بشأن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى فى طوكيو 2020 تم تحريفها وتفسيرها بشكل خاطىء .

حرص مسؤولو مازيمبى الكونغولى، على توفير أتوبيس لنقل بعثة الزمالك من المطار إلى فندق إقامة الفريق فى الكونغو، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا ويترأس بعثة الزمالك فى الكونغو، حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى الأبيض.

تلقي اتحاد الكرة ، عرضا من احدي شركات التسويق لاقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب امام نظيره الفرنسي في شهر مارس المقبل الذي يشهد توقفا دوليا.

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، موعدا مبدئيا لإقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد والفوز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ.

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الخميس، عن فتح باب التصويت لاختيار جائزة أفضل هدف في الأسبوع ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء جميع مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ "الشامبيونزليج"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الخميس، عن فتح باب التصويت لاختيار جائزة أفضل لاعب في الأسبوع ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء جميع مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ "الشامبيونزليج".

يبدو أن فترة توقف بطولة الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام ، استفاد بها فرق مؤخرة الدوري وظهرت متوحشة امام الفرق الكبيرة في مباريات الجولة السادسة ، وظهرت انتفاضة الصغار بوضوح في جميع النتائج ، ولم يفلت من هذه الانتفاضة إلا النادي الأهلي الذي تمكن من الفوز علي الجونة برباعية نظيفة في مباراة شهدت تفوق الأحمر في النتائج والأداء.

مازال البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى يحطم الأرقام القياسية فى كل مشاركة له مع العملاق الكتالونى برشلونة، سواء محليا أو قاريا، حتى أنه بات يحتاج إلى موسوعة خاصة به لتدوين جميع الأرقام الإيجابية التى حققها، ومازال يحققها، كتسجيله 613 هدفا، ومواجهته لـ96 ناديا على مستوى العالم، وتسجيله فى 87 منهم.

يستعرض "سوبر كورة" أفضل 10 منتخبات فى قارة آسيا، طبقا للتصنيف الصادر، اليوم الخميس، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر نوفمبر،حيث تصدر منتخب اليابان قائمة المنتخبات الأسيوية، ويلية المنتخب الإيراني متراجعاً 6 مراكز ليحتل المركز الـ 33 للتصنيف العالمى، ويليهم كوريا الجنوبية، ثم منتخب استريا الذى تقدم مركزين محتلا المركز الـ 42 فى التصنيف العالمي .

يستعرض "سوبر كورة" أفضل 10 منتخبات فى العالم، طبقا للتصنيف الصادر اليوم الخميس، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث حافظ منتخب بلجيكا على تصدره لقائمة منتخبات الأفضل فى العالم، ويليه المنتخب الفرنسي، ويليهم منتخب البرازيل، ثم المنتخب الإنجليزي، ثم منتخب أوروجواي، ثم منتخب كرواتيا.