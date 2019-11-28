شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر "لحظات" وصول البعثة البيضاء للكونغو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نادى الزمالك صور لحظات وصول بعثة الفريق الأبيض إلى الكونغو، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويترأس حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، البعثة، خلال رحلة الكونغو.

وتوجهت بعثة الزمالك إلى إثيوبيا بالأمس وقضت البعثة 24 ساعة هناك ثم غادرت اليوم إلى الكونغو ووصلت طائرة الفريق إلى الكونغو ظهر اليوم، الخميس، وحرصت موقع الزمالك الرسمى على نشر صور وصول البعثة.

ويتواجد الزمالك مع مازيمبى فى المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا والتى تضم إلى جانبهما كل من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.



مصطفى محمد وعمر السعيد



محمود علاء



حازم إمام



فرجانى ساسى وأوناجم



هانى زاده خلال استقبال بعثة الزمالك