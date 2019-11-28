شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز ياسر إبراهيم تحسباً لغياب ربيعة أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى ، ياسر إبراهيم مدافع الفريق للمشاركة فى مباراة النجم الساحلى التونسى المقرر لها التاسعة من مساء غد، الجمعة، بتوقيت القاهرة، فى دورى أبطال أفريقيا حال عدم تماثل رامى ربيعة للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى مران الأمس.

ولم يستكمل رامى ربيعة مران الأمس وغادره بعدما تعرض للإصابة فى كرة مشتركة مع زميله بالفريق مروان محسن أثناء الصراع على الكرة، وكشف مسئولو الأهلى أن رامى ربيعة تعرض لكدمة قوية فى الركبة، كما سقط مروان محسن على قدمه أثناء سقوطه ليتعرض رامى ربيعة أيضاً لكدمة فى وجه القدم.

وينوى فاير الاعتماد على ياسر إبراهيم فى خط الدفاع بجوار أيمن أشرف إذا ما تأكد غياب ربيعة عن لقاء الغد، وهو ما سيتضح فى مران الفريق مساء اليوم.

ويلتقى الأهلى مع النجم الساحلى باستاد رادس فى الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا وهى المجموعة التى تضم أيضاً الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.