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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأحداث الرياضية المهمة، منها قرار إقامة مباريات كأس مصر بدون جمهور، وتلقى المنتخب الأولمبى عرضا لمواجهة فرنسا وديا.

اتحاد الكرة: مباريات دور الـ 32 بكأس مصر بدون جمهور

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون جمهور بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية على حضور الجماهير.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 بكأس مصر يوم 2 من ديسمبر المقبل بمواجهة وادى دجلة وبيلا، فيما يلعب الأهلي اليوم التالى 3 ديسمبر مع بنى سويف، بينما ستكون مواجهة الزمالك مع الشرقية يوم 4، وتنتهى المنافسات الأحد 8 ديسمبربمواجهة أسوان وطنطا على استاد أسوان.

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضاً لمواجهة فرنسا ودياً فى مارس المقبل

تلقى اتحاد الكرة عرضاً من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب أمام نظيره الفرنسى فى شهر مارس المقبل الذى يشهد توقفا دوليا.

ويمتلك المنتخب الأولمبى عرضاً من منتخب اليابان لمواجهته ودياً فى مارس المقبل، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

همام طارق يعرض على الإسماعيلى التنازل عن راتبه للمشاركة فى خليجى 24

عقد الدولى العراقى همام طارق، صانع ألعاب النادى الاسماعيلى ، جلسة مع مسئولى ناديه خلال الساعات القليلة الماضية، عرض عليهم خلالها التنازل عن راتبه مقابل موافقة النادى على مشاركته مع المنتخب العراقى فى خليجى 24 ومازال اللاعب ينتظر موافقة مسئولى الدراويش على هذا الاقتراح.

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مصطفى محمد لـ حمادة إمام: نفسى أمشى على مسيرتك

أبدى مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، سعادته بتوافق عيد ميلاده مع ميلاد الراحل حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق.

16 لاعبا بنادى الشمس فى اتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة وفسخ العقود

تواجد 16 لاعباً من نادى الشمس بمقر اتحاد الكرة، منذ قليل، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة لدى النادى وتقديم مذكرة رسمية لفسخ العقد .

وكان نادى الشمس قد رفض استمرار الـ16 لاعباً فى مسكنهم أمس بمقر النادى، بعدما طالبوا بمستحقاتهم المتأخرة، وهى قيمة 3 أشهر من العقد، بجانب مكافآت الفوز فى مباريات القسم الثالث، وهو ما رفضه مسئولو النادى وعرضوا صرف مكافآت 3 مباريات فقط، وهو ما رفضه اللاعبون ليتم طردهم من النادى.

أنيس بوجلبان: أحمد فتحى من أساطير النادى الأهلى.. فيديو

أجرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى على تويتر حواراً مع التونسى أنيس بو جلبان للحديث عن ذكرياته مع لاعبى المارد الأحمر.

3 ديسمبر جلسة الاستماع للنطق بالحكم فى قضية الإيقاف الدولى لاتحاد رفع الأثقال

أعلن محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن موعد جلسة النطق بالحكم فى قضية الإيقاف الدولى لاتحاد رفع الاثقال المصرى بسبب ثبوت حالات المنشطات.