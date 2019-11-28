تقرير.. "كابوس مبكر".. ماذا ينتظر جاريدو قبل مواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد ما يقرب من خمسة أعوام سيعود الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد لفريق النجم الساحلي لخوض مواجهة أمام الأهلي ناديه الأسبق في بداية مشوار الفريقين مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بداية دخول جاريدو إلى الأجواء الأفريقية كانت من خلال الأهلي حيث استطاع أن يحقق مع الأحمر السوبر المصري على حساب الغريم الزمالك بجانب لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية موسم (2014 - 2015).

مهمة الإسباني لم تدم ليرحل لخوض تجربة قصيرة في الملاعب السعودية لقيادة فريق الاتفاق ومنه العودة مجددًا للقارة السمراء مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

البطولات الأفريقية جاءت مجددًا لخزينة عملاق الدار البيضاء عندما قاد الفريق الأخضر للتتويج بالكونفدرالية في النسخة قبل الماضية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

جاريدو خرج من الرجاء محققًا بطولتين وهما الكونفدرالية وكأس العرش المغربي ليعود مجددًا الإسباني للملاعب الأسيوية وتحديدًا بقيادة العين الإماراتي في الموسم الماضي.

صاحب الـ50 عامًا فشل في إثبات نفسه حيث تلقى تسع هزائم من أصل 16 مباراة الأمر الذي جعله يرحل من منصبه متجهًا لخوض تجربة أفريقية ثالثة من بوابة فريق النجم الساحلي التونسي الباحث عن استعادة الطريق الصحيح بعد سلسلة من التخبط سواء على النظام الإداري أو الفني.

مهمة جاريدو الأولى الأفريقية ستصطدم بالأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات الأفريقية وتحديدًا الفوز بلقب دوري الأبطال في 8 مناسبات عندما يحل ممثل مصر ضيفًا على فريق "جوهرة الساحل" غدًا الجمعة، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

- "فترة غير مستقرة"

قال ديفيد فيرنانديز والذي يعمل بإذاعة "راديو ماركا"، إن جاريدو سيكون أمام اختبار صعب خاصة أن إدارة النجم الساحلي لا تتمتع باستقرار على المستوى الإداري.

وأضاف فيرنانديز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"الأيام الأولى لجاريدو ستكون صعبة خاصة أنه يصطدم بالأهلي في دوري أبطال أفريقيا".

وتابع :"مهمة جاريدو معقدة رغم عمله سابقًا في مصر والمغرب نظرًا لصعوبة المجموعة التي يتواجد بها النجم".

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وأكمل الصحفي الإسباني :"إذا نجح جاريدو في انطلاقته مع النجم سيكون منافسًا شرسًا للترجي في المنافسة على بطولة الدوري".

- "شبح الرحيل"

الأمور في النجم غير مستقرة وهو ما يهدد استقرار جاريدو في مهمته الجديدة مع النجم هكذا علق الصحفي المغربي حسين آيت الصحفي المغربي بشبكة "بي بي سي" البريطانية.

وتابع آيت في تصريحات عبر "الخليج 365" :"جاريدو يعرف جيدًا الأمور التي يمر بها نادي النجم لذا سيكون أمام مهمة للبقاء وإعادة الفريق من جديد".

وعن تجربة جاريدو مع الرجاء، علّق الصحفي المغربي :"جاريدو استطاع أن يكون فريقًا من الشباب وهو ما ساعد الفريق على التتويج ببطولتي الكونفدرالية وكأس العرش".

وأكمل :"رحيل جاريدو لم يكن معلومًا المدرب الإسباني قال إنه رحل لأسباب عائلية ورغبته في التدريب بإسبانيا مجددًا، لكن في الواقع إدارة الرجاء قررت إنهاء الارتباط به نظرًا لسوء النتائج وهو ما أدى إلى انتقاد الجماهير لتزداد الأمور سوءً بفقدان الإسباني سيطرته على غرفة الملابس مع اللاعبين".

- "شرط للمنافسة على الألقاب"

كشف زياد عطية الصحفي التونسي والذي يعمل بإذاعة "تطاوين"، أن جاريدو يُعد من الأسماء الكبيرة في القارة الأفريقية بعدما قاد الأهلي والرجاء للألقاب القارية.

وأضاف الصحفي التونسي في تصريحات لـ"الخليج 365" :"جاريدو يعرف جيدًا الأجواء الأفريقية، وتحديدًا أندية شمال أفريقيا بعدما سبق له العمل مع الرجاء، والأوضاع في المغرب لا تختلف عن تونس كثيرًا".

وتابع :"جاريدو سيجد صعوبات كبيرة وتحديدًا على المستوى الإداري، النجم لا يتواجد به رئيس نادي بعد استقالة رضا شرف الدين، مما يعني أن الإسباني سيجد نفسه معزولاً".

ووجه الصحفي التونسي رسالة لجاريدو قائلاً :"جاريدو سيكون تحت ضغوطات، جماهير النجم لا تقبل سوى الانتصارات، ما يميز الفترة المقبلة هو أن الفريق سيستعيد نجومه بعد الإصابات التي لحقت بهم".

وأنهى :"أبرز العائدون حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر بعد تعرض الأخير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بجانب تواجد الهداف الجزائري كريم لعريبي وانتداب الإيفواري سليماني كوليبالي".