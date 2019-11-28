أحمد بلال: مصطفى محمد ليس مهاجم مصر الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالي ولاعب المنتخب الأوليمبي، لا يُعد حاليًا مهاجم مصر الأول.

وأضاف بلال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"أنا لا أريد الضغط على مصطفى محمد حاليًا، هو ما زال صغيرًا في السن".

وتابع :"اللاعب عندما تعرض للضغط رأينا مستواه في مباراتي مصر أمام كوت ديفوار والزمالك مع إنبي، مصطفى محمد ما زال في البداية".

Advertisements

وأكمل :"عندما كنت في عمر مصطفى محمد لعبت مع المنتخب الأول وكنت هدافًا للدوري لأنني كنت ألعب مع الفرق الأكبر منّي عكسه لعب مع المنتخب الأوليمبي".

وواصل :"مصطفى محمد سينضم للمنتخب الأول لأن لا نمتلك مهاجمين جيدين في الوقت الحالي وسهل يذهب للمنتخب في الفترة الحالية".

وعن سؤاله على مستوى رمضان صبحي، قال :"صحيح أن رمضان يلعب مع مصطفى محمد في فريق واحد لكن أراه الأفضل في مصر حاليًا".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد توج هدافًا مع المنتخب المصري الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا برصيد أربعة أهداف بينما نال رمضان صبحي جائزة أفضل لاعب في البطولة.