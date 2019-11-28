مران الغائبين بالأهلي.. البرد يمنع سعد سمير.. وراحة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد مران المستبعدين بالنادي الأهلي غياب مدافع الفريق سعد سمير عن المشاركة بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن اللاعب تواجد في مقر النادي حيث اكتفى بالحصول على حقنة لعلاج البرد ثم غادر النادي على أن ينتظم في تدريبات السبت.

وفي سياق متصل، شارك في المران صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد، كما خاض صالح جمعة تدريبات استشفائية ثم استكمل المران داخل ملعب "التتش".

Advertisements

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، منح اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي، راحة غدًا الجمعة، من التدريبات.

كما يستكمل اللاعبون المصابون برنامجهم العلاجي يوم السبت أيضا بعد الحصول على راحة اليوم بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

ويتواجد الفريق الأحمر في تونس حاليًا من أجل خوض مباراة النجم الساحلي، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.