"استعادة 3 لاعبين".. دفعة معنوية للنجم قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي تلقى أخبارًا جيدة قبل مباراة الأهلي والمقرر لها مساء غد الجمعة.

صحيفة "الصباح" التونسية كشفت اليوم الخميس، أن جاريدو تلقى دفعة معنوية قوية قبل مباراة من خلال استعادة ثلاثة لاعبين قبل مباراة الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاثي الجزائري سليم بوخنشوش وياسين الشخاوي وحمزة لحمر شاركو في التدريبات التحضيرية لمباراة النجم.

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وبحسب الصحيفة التونسية" فإن الشكوك تحوم حول مشاركة الثنائي إيهاب المساكني ومحمد أمين بن عمر في مباراة الأهلي، حيث لا يفضل جاريدو المجازفة بهما.

وكانت إذاعة "موزاييك" التونسية، كشفت في الساعات القليلة الماضية أن إدارة النجم الساحلي قررت قيد الثنائي وجدي كشريدة والمهاجم الليبي أنيس سلتو في القائمة الأفريقية (طالع التفاصيل).

ويستعد فريق "جوهرة الساحل" من أجل ملاقاة الأهلي، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع كل من الثنائي العربي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بالإضافة إلى فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.