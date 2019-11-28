أحدها غير تقليدي.. 3 سيناريوهات حال رفض الزمالك لعب السوبر الأفريقي بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ما زالت الأمور غير واضحة بشأن خوض الزمالك مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المقرر لها الرابع عشر من فبراير المقبل.

بداية الأزمة

اشتعلت الأزمة فوز إعلان الاتحاد الأفريقي موعد ومكان إقامة مباراة السوبر، الأمر الذي رفضه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب الخلافات السياسية بين قطر ومصر.

وعقد منصور مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله بشكل مباشر أن الزمالك المتوج ببطولة كأس الكونفدرالية لن يخوض مباراة السوبر في قطر حتى لو كلفه الأمر الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.

وقال رئيس الزمالك: "كان هناك اجتماع مجلس إدارة، البعض صوت بالتعامل مع الموقف من الناحية الرياضية وأن نذهب مثلما ذهبت بعثات رياضية أخرى، وهناك أصوات رفضت الأمر، التصويت أننا لن نلعب في قطر."

وأضاف: "قطر دولة معادية، الكاف يستفز الزمالك، الكاف يهدد بنقل المقر خارج مصر، لا أزمة في نقل مقر الكاف من مصر فهو يخدم ناديًا واحدًا فقط".

رد الكاف

من جانبه بدأ الاتحاد الأفريقي التحرك نحو السيناريوهات المقترحة التي سيسير عليها بعد إعلان الزمالك رفضه لخوض المباراة.

وقال مصدر بالكاف -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات لـ"الخليج 365": "الكاف تابع تصريحات رئيس الزمالك والذي أعلن فيها رفضه لعب السوبر في قطر، سنبدأ البحث في السيناريوهات بناءً على عدم رغبة الزمالك عدم لعب المباراة في المكان المقرر لها".

رأي تونسي

من ناحية أخرى، أجرت صحيفة الشروق التونسية تقريرًا اليوم الخميس عن السيناريوهات التي ربما يلجأ إليها الكاف للتخلص من الأزمة.

واستعانت الصحيفة بخبير قوانين رياضية يُدعى أنيس بن ميم الذي أكد أن التصريحات الصّادرة عن إدارة الزمالك لا وزن لها ما لم يُرافقها قرار رسمي ونهائي.

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وأضاف أنيس أنه إذا تأكد فعلا انسحاب الزمالك فإن القرار سيكون في هذه الحالة بيد لجنة المسابقات.

لائحة الكاف أوضحت العقوبات الموقعة على انسحاب أحد طرفي مباراة السوبر لكنها لم توضح كيفية التصرف في الأزمة.. فما هي السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة:

1- اللجوء للوصيف

قد يلجأ الاتحاد الأفريقي لتعويض انسحاب للزمالك بمخاطبة الوصيف وهو في هذه الحالة فريق نهضة بركان المغربي.

ولكن ماذا لو رفض نهضة بركان خوض المباراة نظرًا للأزمة الدائرة بين مواطنه الوداد والترجي التونسي بسبب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ولجوء الفريق المغربي للاتحاد الدولي لإثبات أحقيته في الحصول على لقب البطولة؟.

من جانبه أكد حكيم بن عبدالله رئيس نادي نهضة البركان المغربي، في تصريحات لموقع البطولة المغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يخاطب النادي بشأن مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي.

وأضاف رئيس النادي البركاني في تصريحات لصحيفة "البطولة" المغربية، أن ناديه لم يتخذ أي قرار بخصوص مباراة السوبر نظرًا لعدم وصول أي خطابات من كاف عكس ما يتردد.

2- تراجع الزمالك

ربما يكون أقرب الحلول إلى الواقعية نظرًا للعقوبات التي قد تطال الزمالك حال انسحابه من خوض المباراة.

المادة الثانية من لوائح الكاف المتعلقة بمباراة كأس السوبر تقول: "في حال رفض الفريق الفائز بالكونفدرالية، خوض كأس السوبر لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري ولا يحق له المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاث نسخ متتالية، عندما يكون من حق الفريق المشاركة، إضافة إلى ذلك، على هذا الفريق أن يدفع أقصى غرامة ممكنة".

3- حل غير تقليدي

أن يلجأ الكاف لإسناد المباراة لفريق آخر، ربما يكون أحد ناديي الصفاقسي أو النجم الساحلي التونسيين باعتبارها طرفي مباراة نصف النهائي للبطولة وهو حل غير تقليدي.