مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في الكونغو

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الاتصال بحمادة أنور، عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي، للاطمئنان على البعثة بعد وصولها الكونغو. ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي، للاطمئنان على البعثة بعد وصولها الكونغو. يواجه الزمالك فريق مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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