كالوشا بواليا يرحب ببعثة الزمالك في لوبومباشي

حرص كالوشا بواليا، نجم زامبيا السابق، على الترحيب ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بفندق إقامة الفريق في الكونغو.

التقى كالوشا الصربي ميتشو، المدير

الفني، والمهندس هاني زادة، عضو مجلس الإدارة، وحمادة أنور، عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس البعثة، حيث تصادف وجوده فى نفس الفندق بمدينة لوبومباشي الكونغولية لحضور احتفال نادي مازيمبي بمناسبة مرور ٨٠ عامًا على تأسيسه.

يواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.