طلاب جامعة طنطا يحققون الفوز على جامعة أسوان فى كرة السلة

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، اليوم، فوز منتخب الجامعة لكرة السلة على منتخب جامعة اسوان في الدوري الممتاز (ا) بمشاركة 8 منتخبات بدورة "الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى رقم 47" ، التى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات على مدار العام الدراسى بمشاركة 26 جامعة حكومية وخاصة فى أكتر من 20 مسابقة رياضية متنوعة. 26 جامعة حكومية وخاصة فى أكتر من 20 مسابقة رياضية متنوعة. وقال نائب رئيس جامعة طنطا أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع حريصة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية بما يتوافق مع سياسات الدولة للاستثمار الجيد Advertisements لطاقات الشباب وخلق فرص التنافس الشريف بين طلاب الجامعات المصرية. لطاقات الشباب وخلق فرص التنافس الشريف بين طلاب الجامعات المصرية. وحث "مبارك" أبنائه طلاب الفريق على بذل المزيد من الجهد حتي يصلوا الي الأدوار النهائية وتحقيق كاس البطولة ، موجهاً الشكر للدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد سلامة مدير الجهاز الفنى للفريق، وطارق عبدالسلام الجرف ادارى الفريق، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب.

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