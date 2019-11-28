اتحاد الدراجات يشكل لجنة عليا لتنظيم البطولة العربية ببرج العرب

قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات اختيار اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية المقامة في برج العرب بالإسكندرية، خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وصرح محمد البخاري مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن اللجنة العليا تتكون : الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد الإفريقي والمصري رئيسًا، أيمن علي حسن عضوًا، اللواء منير العادل عضوًا، محمد فتحي القاضي عضوًا، وحسين

فؤاد محمد عضوًا.

كما قرر المجلس اختيار الجهاز الفني للمنتخبات المصرية المشاركة في البطولة:

محمد إبراهيم مديرًا فنيًا للمنتخبات

محمد فتحي مديرًا فنيًا للرجال ومحمد سعد للأنسات

محمود حمدي لفريق تحت 18 سنة

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أحمد مجدي لفريق تحت 16 سنة

وعلى صعيد آخر قرر الاتحاد العربي برئاسة الشيخ فيصل القاسم، تعيين الحكم العام للبطولة أحمد

الزمني من تونس، وحكم عام لمسابقات فئات الرجال والناشئين ياسر علي عبدالرحمن من مصر، ونهى أحمد فؤاد حكم عام لمسابقات الأنسات من مصر.

وتضم البطولة العربية للدراجات إحدي عشر دولة وهي: الأردن والإمارات والجزائر والعراق وعمان والسعودية والكويت وليبيا واليمن.

ووصلت أربعة منتخبات وهي السعودية العراق ليبيا والأردن إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية للدراجات للكبار والإناث والناشئين، مساء أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تصل باقي المنتخبات العربية إلى مصر اليوم استعداد لانطلاق البطولة يوم 29 نوفمبر المقبل.