ملاكم المنيا يحصل على الميدالية الذهبية ويفوز ببطولة الجمهورية

حقق ملاكم نادي المنيا الرياضي " الأمير أشرف" ( وزن - 52 مواليد 2003)، الميدالية الذهبية، في بطولة الجمهورية للملاكمة والتي اقيمت بالمؤسسة العسكرية بالمنيا الجديدة، وشهدت تألق كبير للملاكم خلال المباريات المختلفة.

ونجح الأمير، في الفوز في المباراة النهائية اليوم الخميس، على ملاكم المؤسسة العسكرية بأسيوط، والفوز بالبطولة، محرزا ذهبية جديدة للنادي.

وكان اللاعب، قد حقق خلال مسيرته بالبطولة عدة انتصارات، بدأها بالفوز على ملاكم

نادي الجزيرة، في دور الـ 32 ، ثم الفوز على ملاكم بور سعيد، بدور الـ 16، وواصل تألقه في دور الـ 8، وفاز على ملاكم نادي الأوليمبي، ثم الفوز بدور قبل النهائي على ملاكم اهناسيا بني سويف، وحسم المباراة النهائية اليوم الخميس، أمام لاعب مؤسسة أسيوط العسكرية.

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وحضر مباراة اليوم المحاسب عاطف

عبدالجابر، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، وقدم التهنئة للاعب على الأداء والفوز بالبطولة والجهاز الفني والإداري، مؤكدا أنه مثال يحتذى به لجميع اللاعبين في كافة الألعاب الفردية والتي حقق لاعبوها مستويات متقدمة في البطولات المختلفة .

من جانبه أعرب د. عبد الحميد محمد المدير الفني للمنيا، عن سعادته بمستوى اللاعب ، مؤكدا أنه سينافس خلال بطولات أخرى خلال الفترة المقبلة، مقدما الشكر لمجلس الإدارة وجهازه المعاون د. محمد هنداوي وأشرف معروف، والإداري أحمد ضاحي ، ود. علي مجدي عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.