إصابة عثمان ديمبلي تصدم برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

باتت لعنة الإصابات شبحًا يطارد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، بعد تعرضه للعديد من الانتكاسات بسبب الإصابات العديدة التي يعاني منها اللاعب في فترة قصيرة، والتي تهدد مشواره رفقة النادي الكتالوني.

وغادر عثمان ديمبلي مباراة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في الدقيقة 26 بسبب الإصابة التي تعرض لها، وأجبرته على الخروج مبكرًا، ونزل مواطنه أنطوان جريزمان بدلا عنه.

جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب كامب

نو، معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا ، وانتهت بفوز البرسا بثلاثية مقابل هدف.

ومن المتوقع أن تثبت الاختبارات الطبية على ديمبلي خطورة إصابته، في العضلة ذات الرأسين بالقدم اليمنى، وباتت فرص لحاقه بأي مباراة حتى نهاية العام الجاري، على أن يغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقرر لها 18 ديسمبر المقبل بالدوري

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الإسباني.

وخرج ديمبلي من أرضية ملعب كامب نو منهارًا بالبكاء، بسبب إحساسه بخطورة الإصابة التي تعرض لها، وكان ليونيل ميسي أول من توجه إلى ديمبلي بعد جلوسه في الملعب، وحاول رفع معنوياته قبل مغادرة الملعب وسط حالة من الحزن الشديد على وجه اللاعب.

وأشارت الفحوصات الأولية إلى إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى مما قد يبعده لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، عن الملاعب.

وتأهل فريق برشلونة رسميًا إلى دور الـ16 كأول المجموعة السادسة، برصيد 11 نقطة، ويتنافس إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني على اقتناص بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة.