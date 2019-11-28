راحة غدًا لمستبعدي الأهلي أمام النجم الساحلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي والمتواجدين في مصر، راحة غدًا الجمعة من

التدريبات على أن يستأنفوا مرانهم ظهر السبت المقبل.

كما يستكمل اللاعبون المصابون برنامجهم العلاجي يوم السبت أيضا بعد

الحصول على راحة اليوم بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة النجم الساحلي مساء غد على استاد رادس في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.