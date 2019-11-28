إقامة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم صباح الجمعة

قال سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تلقى تأكيدات رسمية بشأن إقامة الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلي في العاشرة والنصف صباح غدٍ الجمعة. وأضاف إنه سيحضر الاجتماع الفني رفقة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والكابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق. سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والكابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق. وأوضح عدلي أن الاجتماع الفني يشهد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، وزي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنظيمية. ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنظيمية. يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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