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نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وإف سي أستانا فى الدوري الأوروبي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً علي نظيره إف سي أستانا الكازاخستانى، فى احدي مباريات اليوم  ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من الدوري الأوروبي 2019-2020.

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب “مونايتباسوفا” فى كازخستان، مساء اليوم الخميس 18-11-2019، فى تمام الساعة 17:50 بتوقيت مصر، الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش، الساعة 18:50 بتوقيت مكة.

يدخل المانيو المباراة فى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بعدما ضمن التأهل عن هذه المجموعة، ويأتي فى المركز الثاني نادي ألكامار الهولندي برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث يأتي نادي بارتيزان بلجراد الصربي برصيد 4 نقاط.

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بينما يدخل إف سي أستانا المباراة فى المركز الأخير بدون نقاط، الذي يسعي تحقيق نتيجة تاريخية اليوم على ملعبه وأمام جماهيره أمام مانشستر يونايتد.

وانتهت مباراة الجوله الأولي بفوز مان يونايتد بهدف نظيف على إف سي أستانا، على ملعب أولد ترافورد بمانشستر.

ويبحث المدير الفني للشياطين الحمر جونار سولسكاير عن تثبيت أقدامه واستعادة الثقة من خلال هذه لمواجهة، فى ظل نتائج الفريق المترنحة فى من لقاء لآخر، وقد تعادل مع شيفيلد يونايتد فى الجولة الماضية بنتيجة 3-3 فى صدمة غير متوقعة لكل جماهير الفريق.

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