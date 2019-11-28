رياضة | موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة .. الاختبار الأصعب لـ"فايلر" مع المارد الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة .. الاختبار الأصعب لـ"فايلر" مع المارد الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينزل فريق الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على النجم الساحلي التونسي في مباراة الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تجمعهما في تونس ويمكنكم متابعة موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة في البطولة الإفريقية التي تبتعد عن خزائن المارد الأحمر منذ عام 2013.

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة

وتمكن زملاء رمضان صبحي من تسجيل انتصار مهم وكبير على فريق الجونة بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي في بطولة الدوري، في الاختبار الأخير قبل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز :-

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز الممتاز برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات والفوز في جميع اللقاءات حتى الآن، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقطة.

Advertisements

التشكيل المتوقع للأهلي ضد النجم الساحلي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

ونجح الأهلي في الوصول إلى النهائي خلال موسمي 2017 و2018 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وتعرض لهزيمة قاسية في النسخة الماضية من فريق صن داونز الجنوب افريقي بنتيحة خمسة أهداف نظيفة.

يذكر أن الأهلي قد حقق بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي بالجولة قبل الأخيرة، ونجح في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي فريق الزمالك بالجولة الأخيرة بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب التونسي علي معلول.