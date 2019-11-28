رياضة | هازارد يغيب عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يغيب عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تدريب اليوم في وجود كافة لاعبيه المتاحين وذلك استعدادا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس المقررة السبت في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني

وأدى ريال مدريد التدريبات اليوم بعدما أجرى جلسة تعافي الأربعاء بعد التعادل (2-2) الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو بيرنابيو في 5 جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

ويفتقد زيدان حاليًا لخدمات البلجيكي إيدين هازارد الذي خرج مصابًا من مواجهة باريس سان جيرمان وتبين أنه يعاني كدمة في الساق اليمنى.

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كما يواصل كل من الكولومبي خاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو غيابهم للإصابة.

أما باقي اللاعبين فتدربوا تحت إمرة "زيزو" استعدادًا لزيارة مينديزوروزا حيث سيسعى الملكي للانفراد بصدارة الليجا حال حصد النقاط الثلاث أمام ألافيس في حين عجز برشلونة عن القيام بذلك حين يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد في إطار نفس الجولة.

ويحتل الريال حاليًا وصافة الترتيب بنفس عدد النقاط مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف.