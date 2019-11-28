رياضة | تجهيز صالح وصلاح في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجهيز صالح وصلاح في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلف سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الغائبين لمباراة النجم الساحلي التونسي، والذي أقيم على ملعب التتش اليوم بالجزيرة.

ولم يشارك سمير في مران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي رغم تواجده في مقر النادي، وذلك بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

واكتفى سعد بالحصول على حقنة لعلاج البرد، ثم انصرف من النادي، على أن ينتظم في المران يوم السبت المقبل.

وكان اللاعبون الغائبون عن مباراة النجم قد واصلوا تدريباتهم اليوم على ملعب التتش، في إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس.

Advertisements

وشارك في المران صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد، كما أدى صالح جمعة جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، ثم استكمل مرانه داخل ملعب التتش.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي والمتواجدين في مصر، راحة غدا الجمعة من التدريبات على أن يستأنفوا مرانهم ظهر السبت المقبل.

كما يستكمل اللاعبون المصابون برنامجهم العلاجي يوم السبت أيضا بعد الحصول على راحة اليوم بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة النجم الساحلي مساء غد على استاد رادس في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.