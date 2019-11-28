رياضة | عاجل.. الزمالك يحسم موقف فرجاني ساسي أمام مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحسم موقف فرجاني ساسي أمام مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الجهاز الفني لفريق الزمالك موقفه بشأن مشاركة فرجاني ساسي في لقاء مازيمبي الكونغولي المقرر له يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك فرجاني في لقاء إنبي الأخير ببطولة الدوري والذي حسمه الفريق البترولي لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

وسافر فرجاني مع بعثة الزمالك إلى الكونغو فجر أمس الأربعاء إستعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

وأكد المصدر أن فرجاني ساسي جاهز للمشاركة في لقاء مازيمبي وتماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الإستوائية ضمن تصفيات أمم افريقيا.

وغاب اللاعب عن المشاركة في لقاء إنبي الأخير ببطولة الدوري للإيقاف وطرده في مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري بالإضافة إلى إصابته.

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وإطمأن الجهاز الفني للفريق على فرجاني ساسي بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية وجاهزيته للمشاركة بشكل كامل.

واستعاد فريق الزمالك لجهود العديد من لاعبيه في مواجهة مازيمبي بعد غيابهم عن مباراة إنبي الأخيرة والتي فاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

ويأتي على رأس اللاعبين العائدين كل من فرجاني ساسي وأوباما وطارق حامد وعبدالله جمعة، والرباعي بمثابة قوة ضاربة في الفريق ووجودهم غاية في الأهمية ويمنح الأبيض إضافة كبيرة على كافة المستويات.

ويحتاج الفريق لعناصر الخبرة في مواجهة مازيمبي وسط قوة المنافس وخبراته الكبيرة وإجادته على أرضه ووسط جماهيره وهو ما يضع لاعبي الزمالك تحت ضغط شديد ويجعلهم مطالبين ببذل مزيد من الجهد داخل المستطيل الأخضر وأن يكونوا في قمة تركيزهم وعدم السقوط في أي أخطاء فردية.

وتعرض الجهاز الفني ولاعبي الفريق لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة عقب الخسارة من إنبي بسبب تراجع المستوى بشكل كبير.