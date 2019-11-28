رياضة | بعد مشاهدة مازيمبي.. ميتشو يغير خطة الزمالك

استقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على تغيير طريقة اللعب في مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار ميتشو بعد مشاهدة بعض التسجيلات عن فريق مازيمبي ودراسته من كل الجوانب.

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ويفكر الخواجة في الاعتماد على 3 لاعبين في وسط الملعب لتوفير مزيد من التأمين الدفاعي بسبب قوة المنافس وإجادته على أرضه ووسط جماهيره بشكل كبير.

ويرى الخواجة أن فريق مازيمبي يجيد بشكل كبير في وسط الملعب الذي يعتبر أقوى خطوطه والتقارب الشديد بين الوسط والهجوم بالإضافة إلى عنصر السرعات الذي يتميز به وهو ما جعله ينوي تغيير طريقة اللعب لمجاراة المنافس وتأمين وسط الملعب بعدد كافي.

وتعتبر مباراة السبت في غاية الصعوبة ولا بديل عن العودة بنتيجة إيجابية من الكونغو لتعويض الجماهير عن الخسارة الأخيرة أمام إنبي في بطولة الدوري والتي ألقت بظلالها على الأوضاع.

ويواجه ميتشو شبح الرحيل عن الزمالك حال تحقيق نتيجة سلبية أمام مازيمبي بسبب الانتقادات التي تطارده وتغيير طريقة اللعب بشكل مستمر مما أثار غضب الإدارة بصورة كبيرة رغم جلساتهم المتكررة مع المدرب والمطالبة بالاعتماد على طريقة لعب واحدة وتوظيف كل لاعب في مكانه.