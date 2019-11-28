رياضة | ليفربول في ورطة.. 3 مجموعات تشتعل وتنتظر الحسم في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول في ورطة.. 3 مجموعات تشتعل وتنتظر الحسم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسط إثارة كبيرة بعدما شهد اليوم الثاني من الجولة حسم فريقين فقط موقعهما في دور 16 وهما برشلونة الإسباني ولايبزيغ الألماني.

وضع حامل اللقب، ليفربول الإنجليزي نفسه في مأزق، بعدما تعادل على أرضه مع نابولي الإيطالي 1-1، حيث بات "الريدز" مطالباً بعدم الخسارة في الجولة الأخيرة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي فاز على جينك البلجيكي 4-1، ويصبح الليفر في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، وخلفه نابولي 9 نقاط ثم ريد بول 7 نقاط، حيث سيستضيف الأخير، حامل اللقب، وقد يطيح به من البطولة.

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أما المجموعة السادسة شهدت فوزاً سهلاً لبرشلونة على بروسيا دورتموند 3-1، ليتأهل "البلوغرانا" إلى ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما ستشتعل المنافسة على البطاقة الثانية، بعدما تساوى دورتموند مع إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، حيث سيخوض الإنتر مواجهة صعبة في الجولة الأخيرة أمام برشلونة، بينما يلعب النادي الألماني مع سلافيا براج التشيكي.

وفي المجموعة السابعة حسم لايبزيغ تأهله إلى دور 16 رغم تعادله مع بنفيكا 2-2، ليرفع الفريق الألماني رصيده إلى10 نقاط، بينما يشتد الصراع على البطاقة الثانية بين زينيت وليون لكل منهما 7 بنقاط، وبنفيكا 4 نقاط.

أما المجموعة الثامنة ستشهد منافسة نارية حيث يتصدر أياكس المنافسات برصيد 10 نقاط، وخلفه فالنسيا وتشيلسي برصيد 8 نقاط لكل فريق، بعدما فاز أياكس خارج أرضه على ليل الفرنسي 2-0، وتعادل تشيلسي مع فالنسيا 2-2.