رياضة | خلف كبار العرب.. منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف فيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلف كبار العرب.. منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف فيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات على مستوى جميع أنحاء العالم وتراجع فيه منتخب مصر مركزين بعد تعادلين مع كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وتراجع منتخب مصر مركزين في التصنيف العالمي عن شهر الماضي وتواجد في المركز رقم 51 عالميًا والسابع في قارة إفريقيا.

وتصدر منتخب السنغال تصنيف قارة إفريقيا بتواجده في المركز الـ20 عالميًا ثم تونس في المركز الثاني بتقدمها مركزين ووصولها للمركز الـ 27 وخلفهم نيجيريا في المركز الـ31، والجزائر التي تقدمت 4 مراكز في التصنيف العالمي لتصبح رقم 35 فيما حل منتخب المغرب خامسًا رغم تراجعه خطوة في المركز الـ43.

تصنيف منتخب قارة إفريقيا

1- السنغال "20 عالميًا"

2- تونس "27 عالميًا"

3- نيجيريا "31 عالميًا"

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4- الجزائر "35 عالميًا"

5- المغرب "43 عالميًا"

6- غانا "47 عالميًا"

7- مصر "51 عالميًا"

8- الكاميرون "53 عالميًا"

9- مالي "56 عالميًا"

10- الكونغو الديموقراطية "56 عالميًا"