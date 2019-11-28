شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم وسائل الإعلام الإنجليزية لأداء «صلاح» أمام نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بشبه إجماع، حصل النجم المصري محمد صلاح على نفس التقييم تقريبًا في معظم الصحف والشبكات الإعلامية البريطانية عن أداءه في مباراة فريقه ليفربول أمام نابولي، أمس، بدوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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وحصل «صلاح» على تقييم 5/10 من صحيفة «ميرور» وموقع «ليفربول إيكو» وكذلك شبكة «سكاي سبورتس»، وفسرت الأولى تقييمها قائلة: «أظهر لمحات من عبقريته المعتادة مبكرًا ولكنها وبشكل مفاجئ خفتت سريعًا»، أما الثاني فبرر تقييمه قائلًا: «وضع كوليبالي في ظهره باختراق من الجهة اليمنى، ولكنه أحيانًا احتفظ بالكرة لمدة أطول من اللازم وخسرها بسهولة، وصوت تصويبة واحدة».

وتحدثت شبكة «سكاي سبورتس» بدورها عن سبب إعطاء محمد صلاح تقييم 5/10، وهو الأقل بين زملائه في ليفربول بالتساوي مع جو جوميز. وقالت الشبكة الرياضية الشهيرة: «ظهور صامت من المصري، والذي تم تكبيله من قبل نابولي لفترات طويلة وعانى لدخول المباراة في الشوط الأول وأهدر إحدى أفضل فرص ليفربول في الشوط الثاني مسددًا كرة مباشرة في يد أليكس ميريت، حارس الفريق الإيطالي.

أما صحيفة «إنديبندنت»، فجاء تقييمها مختلفًا، إذ حصل على 6/10، بالتساوي مع 4 من زملائه هم أليسون بيكر وجو جوميز وساديو ماني وجوردان هندرسون، دون تفسير تقييمها. وشاركتها صحيفة «إكسبرس» التقييم نفسه للنجم المصري موضحة: «لم يحصل على الكثير من المساحات على الرواق الأيمن وعانى لفرض نفسه على المباراة».