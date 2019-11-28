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ليفربول يرغب في ضم موهبة فيورنتينا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع موهبة فيورنتينا، فيدريكو كييزا، خلال موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة.

سبب رغبة ليفربول في التعاقد مع اللاعب

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جاء سبب رغبة ليفربول في التعاقد مع كيزا، هو المستوى المتميز الذي يقدمة مع الفيولا، حيث يعد من أبرز المواهب الموجود في بطولة .

ويريد يورجن كلوب في ضم اللاعب وسرعة التعاقد معه، وذلك بحسب تقارير صحيفة "La Nazione" الإيطالية.

وسجل كييزا بقميص فيورنتينا 17 هدفًا في 112 مباراة شارك بها بقميص الفيولا خلال السنوات الماضية.

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