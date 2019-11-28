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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يرغب في ضم موهبة فيورنتينا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع موهبة فيورنتينا، فيدريكو كييزا، خلال موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة.
سبب رغبة ليفربول في التعاقد مع اللاعب
جاء سبب رغبة ليفربول في التعاقد مع كيزا، هو المستوى المتميز الذي يقدمة مع الفيولا، حيث يعد من أبرز المواهب الموجود في بطولة الدوري الإيطالي.
ويريد يورجن كلوب في ضم اللاعب وسرعة التعاقد معه، وذلك بحسب تقارير صحيفة "La Nazione" الإيطالية.
وسجل كييزا بقميص فيورنتينا 17 هدفًا في 112 مباراة شارك بها بقميص الفيولا خلال السنوات الماضية.
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