قبل مواجهة البحرين .. شبح خليجي 23 يطارد المنتخب السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

يلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في ثاني مباريات الخضر في كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر 2019 في تمام السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة ، الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب لخويا .



وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة خليجي 23 بالكويت من دور المجموعات بعد حصد 4 نقاط من مباراته الثلاث أمام الكويت ، الإمارات وعمان حيث تخشى الجماهير السعودية تكرار نفس السيناريو وتوديع بطولة خليجي 24 خاصة بعد خسارة الخضر في الجولة الأولى أمام المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن المنتخب السعودي كان بحاجة إلى نقطة من أجل التأهل لكن التوفيق لم يحالفه أمام شقيقه العماني، وودَّع المنتخب السعودي منافسات كأس الخليج من الدور الأول، بعدما حصد 4 نقاط من الفوز على الكويت في المباراة الافتتاحية، والتعادل أمام الإمارات، قبل أن يخسر بثنائية من عمان ويخرج من البطولة.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في ثاني مباريات الخضر في كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر 2019 في تمام السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة ، الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب لخويا .

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وكان المنتخب الكويتي قد تغلب على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .

يذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد قد 26 لاعباً للمشاركة في في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي 24 وجاءت القائمة كالتالي :_

حراسة المرمى: محمد اليامي، فواز القرني، أمين بخاري

خط الدفاع: عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.