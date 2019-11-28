شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يطمئن جماهير الأهلى بعد جراحة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر، الجماهير بنشر صورة له عبر صفحته على تويتر عقب إجرائه جراحة غضروف الركبة.

يغيب حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، لمدة ستة أشهر، بعد إجراء اللاعب جراحة غضروف الركبة، التى خضع لها تحت إشراف الخبير الألمانى هيرمان ماير.

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وأكد خالد محمود، فى وقت سابق، أن الاتجاه السائد حاليا فى جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوى؛ حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة فى التدريبات والمباريات، وتسلم طبيب الأهلى تقريرا طبيا شاملا من هيرمان مايلر يتضمن البرنامج العلاجى الذى سيتم اتباعه مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان حمدى فتحى قد خضع لجراحة غضروف الركبة تحت إشراف الطبيب الألمانى هيرمان مايلر، الذى يعد واحدا من خبراء جراحات غضروف الركبة، وسبق أن أجرى جراحة الرباط الصليبى لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2017 التى أقيمت فى الجابون.