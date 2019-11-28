شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد لـ حمادة إمام: نفسى أمشى على مسيرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، سعادته بتوافق عيد ميلاده مع ميلاد الراحل حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق. وتمر اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الراحل حمادة إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والشهير بلقب "الثعلب". ويعد حمادة إمام المولود فى 28 نوفمبر 1942 من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق

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