شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتفق مع بنها على ودية غداً استعداداً لمواجهة الشواكيش فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق جهاز إنبى مع بنها على إقامة مباراة ودية بين الفريقين فى الثانية ظهر غد، الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمواجهة الترسانة يوم 6 ديسمبر المقبل، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

ويستعد إنبى لمواجهة الشواكيش فى الكأس، بعدما انتهى الفريق البترولى من مباراته مع الزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

وتأتى ودية إنبى مع بنها بناءً على طلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى الذى فضل خوض ودية لتجهيز البدلاء والمستبعدين لمواجهة الشواكيش.