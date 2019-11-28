شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر عن حالة رامى ربيعة من طبيب الأهلي قبل موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى ، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، اليوم الخميس؛ من أجل الاطمئنان على حالة رامى ربيعة مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ فى نهاية مران الفريق أمس الأربعاء على استاد الجامعة التونسية.

وتشهد الجلسة الوقوف على حالة اللاعب وحسم موقفه من التواجد فى قائمة مباراة النجم الساحلي، ومن المقرر أن يخضع ربيعة للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق الرئيسى اليوم على استاد رادس.

ويلتقى الأهلى مع نظيره النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.